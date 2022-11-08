نورلاند: ليبيا لديها القدرة الفنية لإجراء الانتخابات وتحتاج إرادة سياسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إن «ليبيا لديها القدرة الفنية لإجراء الانتخابات، وما تحتاجه هو الإرادة السياسية»، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وقال نورلاند في تغريدة عن اللقاء نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»: «تحدثت مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة اليوم عن أهمية وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة دستورية والانتقال بسرعة إلى الانتخابات».

- باتيلي يستقبل المبعوث الأميركي بمقر البعثة الأممية في طرابلس

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع السفير ريتشارد نورلاند، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى التطلع لـ«دعم مبادرات الأمم المتحدة التي تمكِّن القادة السياسيين والمؤسسات الليبية من الاتفاق على خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وترأس نورلاند الوفد الأميركي المشارك في أعمال منتدى شركاء التنمية الذي افتتحه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا وكذلك ممثلين عن المنظمات الدولية.