نورلاند يبحث مع المنقوش إعادة الزخم نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إعادة بناء الزخم نحو الانتخابات الليبية.

وقال نورلاند في تغريدة عن اللقاء نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»: «ناقشت مع وزير الخارجية المنقوش الحاجة الملحة لإحراز تقدم ملموس لإعادة بناء الزخم نحو الانتخابات الليبية بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي، وسبل زيادة التواصل بين المواطنين الأميركيين والليبيين».

- نورلاند: ليبيا لديها القدرة الفنية لإجراء الانتخابات وتحتاج إرادة سياسية

لقاءات نورلاند

وشدد نورلاند، خلال لقاء منفصل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على أن «ليبيا لديها القدرة الفنية لإجراء الانتخابات، وما تحتاجه هو الإرادة السياسية»، مشيرًا إلى أهمية وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة دستورية والانتقال بسرعة إلى الانتخابات.

واجتمع السفير نورلاند أيضًا مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس. وأشار إلى التطلع لـ«دعم مبادرات الأمم المتحدة التي تمكِّن القادة السياسيين والمؤسسات الليبية من الاتفاق على خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».