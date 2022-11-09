كريم خان: تحصلت على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات عسكرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه «تحصل على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات عسكرية» في ليبيا، مشيرًا إلى أنه التقى خلال زيارته للبلاد كلًا من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر والمدعي العسكري التابع له في مدينة بنغازي، وكذلك المدعي العسكري في طرابلس ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورئيس المجلس الرئاسي قبل زيارته إلى مدينة ترهونة.

وقال خان لمجلس الأمن إن ما رآه في مدينة ترهونة «أمور ينفطر لها القلب، هذه هي المعاناة التي سمعناها وشاهدناها»، لافتًا إلى أن «هناك شعورًا بالإجهاد والتعب بأن كل ذلك حدث ويحدث وما الذي تفعله الأسرة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، تتحدثون عن العدالة لكننا لا نراها».

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وأضاف خان متحدثًا إلى مجلس الأمن أن «أحد المتضررين قال لي نسمع دائمًا عن محكمتكم ولكن أين النتائج؟»، معتبرًا أن «هذا صحيح» من وجهة نظر الضحايا الذين التقاهم وتحدث معهم وإليهم.

كما أكد خان أن «الأمر لا يقتصر على ترهونة»، مضيفًا أنه تلقى العديد من الرسائل من مدن مختلفة في ليبيا، منوهة بأن فريقه العامل هناك «مستمر في التحقيق في طرابلس وبنغازي ومصراتة ومواقع أخرى عديدة».