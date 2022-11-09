كريم خان لمجلس الأمن: نحتاج بذل المزيد من الجهود بشأن الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على ضرورة بذل المزيد من الجهود بشأن الوضع في ليبيا، التي يزورها منذ السبت الماضي، مؤكدًا في أول إحاطة يقدمها من العاصمة طرابلس إلى مجلس الأمن أنه تأكد خلال الأيام الماضية «من أمر كان واضحًا من فترة طويلة».

وقال خان لمجلس الأمن «نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، ينبغي أن يشعر الشعب الليبي بالجهود التي نبذلها»، لافتًا إلى أنه ومرافقيه التقوا «عددًا من الضحايا من مختلف المناطق من بنغازي ودرنة وأماكن احتجاز في تاجوراء وغيرها من المناطق».

وتابع: «قبل يومين انتقلت إلى ترهونة وفيها شهدت بعض الصناديق المعدنية التي احتجز فيها عدد من الأشخاص في ظروف بشعة شنيعة تشكل معاملة غير إنسانية متعمدة وبعض هؤلاء الأشخاص قتلوا والبعض جرى رميهم والإلقاء بجثثهم في مقابر جماعية ومكبات نفايات».

وأكد خان أنه «للمرة الأولى منذ 2011 نوثّق انتهاكات حقوق الإنسان بالأدلة» في ليبيا وكذلك أول مرة يتسنى فيها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحدُّث من ليبيا.