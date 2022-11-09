كريم خان: التقيت بشخص فقد 24 فردا من عائلته وآخر فقد 15 من أفراد عائلته في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه التقى خلال زيارته إلى مدينة ترهونة أول أمس الإثنين «شخصًا فقد 24 فردًا من عائلته وآخر فقد 15 شخصًا من أفراد عائلته»، مشيدًا بجهود خبراء الطب الجنائي الليبيي في قضية المقابر الجماعية بالمدينة.

وقال كريم خان لمجلس الأمن من العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء: «أحيي خبراء الطب الجنائي الليبيين لأنهم اضطروا إلى التعامل مع جثث حيوانات ميتة من الكلاب والماعز واضطروا لإبعاد أكوام من النفايات البلاستيكية للوصول إلى هذه الجثث»، مشيرًا إلى أنه «جرى استرداد 250 جثة على الأقل وعدد قليل منها جرى تحديد هويتها».

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وأكد خان في أول إحاطة يقدمها من العاصمة طرابلس قائلًا «التقيت (في ترهونة) بشخص فقد 24 فردًا من عائلته وآخر فقد 15 شخصًا من أفراد عائلته، والتقيت أمًّا تحدثت بكل كرامة وهذه الكرامة أصيلة في نفوس الليبيين قالت إنها تعرضت للهجوم وخطف أبنائها منها ولم ترهم منذاك».

وتابع متحدثًا عن زيارته إلى مدينة ترهونة «كان هناك أب لم يعد يتحمل العيش في منزله لأن هذا هو البيت الذي تربى فيه أبناؤه وبعد فقدانهم لم يعد يحتمل العيش فيه. لأنه يذكره بهم. ويؤدي إلى شعوره بالصدمة يوميًا».