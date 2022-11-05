بالصور.. أعمال صيانة في محطة الرويس بالتنسيق مع «سيمنز» الألمانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء عمرة جسيمة للوحدة الغازية الثالثة في محطة الرويس بالجبل الغربي، بالتنسيق مع مختصين من شركة سيمنز الألمانية.

أعمال الصيانة تستغرق 5 أسابيع

وتوقعت الشركة، في بيان أن تستغرق أعمال الصيانة نحو 5 أسابيع في المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميغاوات.

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وفي أغسطس من العام الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس، للمرة الأولى، على الشبكة الكهربائية العامة.

من أعمال عمرة للوحدة الغازية الثالثة في محطة الرويس بالجبل الغربي، 5 نوفمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال عمرة للوحدة الغازية الثالثة في محطة الرويس بالجبل الغربي، 5 نوفمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)