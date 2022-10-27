بقدرة 420 ميجا وات..دخول وحدتين بمحطة الزاوية على شبكة الكهرباء خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

نوهت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الخميس، إلى قرب دخول وحدتين بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 420 ميجا وات، وذلك من أجل رفع القدرات الإنتاجية استعدادا للذروة الشتوية.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» تواصل أعمال الصيانة الدورية لمدخل مياه البحر للوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة وتنظيف مكثفات التبريد وصيانة منظومة الهيدروليك بالمبرد الحرارى للوحدتين.

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- إرجاع الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة للخدمة بقدرة 200 ميغاوات

- إعادة تشغيل وحدتي توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة

تحسين أداء شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها

وقالت الشركة إن الوحدتين البخاريتين «ستكونان على الشبكة الكهربائية خلال الأيام القادمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 420 ميجا وات»، منوهة إلى أن كافة أعمال الصيانة تداري بأيدي فنيي ومهندسي محطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

وأوضحت الشركة أن هذه العملية تأتي في إطار اهتمامها بتحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة الدورية للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج.

أعمال الصيانة بوحدات التوليد في محطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الصيانة بوحدات التوليد في محطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال الصيانة بوحدات التوليد في محطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)