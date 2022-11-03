تنفيذ 61% من خط نقل الكهرباء «التبة - بئر الأسطى ميلاد»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تجاوز نسبة الإنجاز 61% في أعمال إنشاء خط نقل الكهرباء «التبة - بئر الأسطى ميلاد».

وينفذ الخط تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

تواصل أعمال الصيانة

وفي سياق متصل، تواصلت أعمال الصيانة على دائرة نقل الكهرباء «أجدابيا - جالو» رقم «1»، بجهد «220 ك.ف»، وذلك من قبل فرق الصيانة بدائرة الخطوط الهوائية أجدابيا.

كما استبدلت فرق الصيانة بإدارة توزيع ترهونة أسلاكًا وأعمدة متهالكة على خط الكهرباء الرابط بين المدينة وأجدابيا.

جانب من أعمال مد خط الكهرباء بين التبة وبئر الأسطى ميلاد، 3 نوفمبر 2022، (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال مد خط الكهرباء بين التبة وبئر الأسطى ميلاد، 3 نوفمبر 2022، (شركة الكهرباء)

جانب من أعمال مد خط الكهرباء بين التبة وبئر الأسطى ميلاد، 3 نوفمبر 2022، (شركة الكهرباء)