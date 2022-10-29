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«الكهرباء» تستعد للذروة الشتوية في الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 08:02 مساء
«الكهرباء» تستعد للذروة الشتوية في الأصابعة
من أعمال صيانة خط نقل طاقة في الأصابعة، 29 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء صيانة على خط نقل الطاقة الكهربائية (النهر) من محطة المعصرة.

واضطلعت فرق الصيانة بدائرة توزيع الأصابعة بأعمال الصيانة وشملت تغيير قطاعات هوائية، وذلك في إطار تحسين أداء شبكة التوزيع ومعالجة الاختناقات استعدادًا للذروة الشتوية، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

-بدء صيانة الوحدة الغازية السادسة في محطة كهرباء الزاوية

وأمس الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، بدء أعمال العمرة الجسيمة بالوحدة الغازية السادسة في محطة الزاوية المزدوجة.

وقالت الشركة، في بيان، إن من شأن هذه الأعمال تعزيز القدرات الإنتاجية للشبكة، وتحسين أداء الشبكة ورفع كفاءتها.

من أعمال صيانة خط نقل طاقة في الأصابعة، 29 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط نقل طاقة في الأصابعة، 29 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط نقل طاقة في الأصابعة، 29 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط نقل طاقة في الأصابعة، 29 أكتوبر 2022. (شركة الكهرباء)
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