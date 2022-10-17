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حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 07:15 مساء
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر. (الإنترنت)
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انتقد قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، ما سماه «الفشل الحكومي والفساد المصاحب له»، الذي تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية بمختلف المدن الليبية، خاصة مدن الجنوب، مؤكدًا أن ما تعانيه تلك المدن «لم يعد يطاق، ولا يمكن القبول به أو السكوت عليه». 

وقال حفتر، في كلمة له خلال عرض عسكري بمدينة سبها اليوم الإثنين، «إذا كانت المدن الليبية تعاني آثار الفشل الحكومي والفساد المصاحب له فإن ما تعانيه مدن الجنوب من تدني مستوى الخدمات والحالة المعيشية القاسية لم يعد يطاق ولا يمكن القبول به أو السكوت عليه». 

حفتر يحذر من تفاقم الأوضاع في ليبيا
ونبه حفتر الليبيين قائلًا: «إذا ما تركنا الأمور تسير على هذا النمط القائم دون أن يتخذ الشعب موقفًا موحدًا وحاسمًا فإن المسألة ستزداد تفاقمًا بما يعرِّض مستقبل الوطن للخطر القادم».

واعتبر حفتر أنه «ليس من سبيل لتغيير ذلك الواقع إلا بانتفاضة ضد المتربعين على كراسي السلطة والمفسدين ومن خانوا الأمانة ونهبوا ثروات الشعب، ومن يحملون السلاح ويرهبون به المواطنين ومؤسسات الدولة... وضد الفقر والتخلف والتردد والخوف».

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وتابع: «لقد بلغنا المرحلة التي وجب فيها على الجميع الاعتراف بفشل كافة المسارات، وأنه لا مجال لمواصلة السير في الطريق المسدود، وليس هناك طريق يؤدي إلى النجاح إلا المسار الذي يصنعه الشعب».

حفتر: معركة فاصلة لا مفر منها من أجل المواطن الليبي
ورأى حفتر «أنها معركة فاصلة لا مفر من خوضها من أجل المواطن الليبي وكرامته من أجل ليبيا التي تئن من الجراح والألم من أجل السيادة الوطنية وهيبة الدولة ومكانة ليبيا بين دول العالم. إنها معركة من أجل العدالة والحرية من أجل الحقوق، والإنتاج من أجل العيش الكريم والتقدم إلى الأمام».

وجدد التأكيد قائلًا: «لن نمل من تكرار النداء للقوى الوطنية المدنية الشريفة أن توحد كلمتها وتتفق على رؤية واضحة المعالم تحظى برضا الشعب لتحل محل المسارات الفاشلة نحو بناء الدولة وتحقيق أي قدر من طموحات الليبيين».

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