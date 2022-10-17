Atwasat

حفتر من سبها: القيادة العامة تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل الأوقات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 07:06 مساء
حفتر من سبها: القيادة العامة تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل الأوقات
قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر «أن القيادة العامة تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل الأوقات ولن تتردد في تقديم أقصى ما بوسعها لمساندتها والعمل معًا لإنقاذ الوطن ورفع المعاناة عن المواطن»، مجددًا الدعوة إلى انتفاضة ضد الطبقة السياسية.

كما أعلن حفتر، في كلمة خلال عرض عسكري لوحدات تابعة للقيادة العامة في سبها، اليوم الإثنين، جاهزية القوات التابعة للقيادة العامة «لحماية الشعب في انتفاضته لتغيير الواقع»، وقال: «ما على الشعب إلا أن يتقدم ليتصدر المشهد، وسيجد جيشه وكافة القوى الأمنية والشرطية حاضرين إلى جانبه وحمايته».

- (فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر 

حفتر: الصراع السياسي أهدر وقت الليبيين
واعتبر حفتر أن سيطرة الصراع السياسي على المشهد تسبب في إهدار وقت الليبيين «الثمين في المهاترات والمناكفات الصورية التي أخفقت في تحقيق أدنى قدر من الوفاق وفاقمت الأزمة، وأدت إلى فشل هو في تقدير تلك النخبة الفاسدة انتصار».

وقال حفتر: «إن حجم الأموال الطائلة التي أنفقتها الحكومات المتعاقبة خلال العشر سنوات الماضية كان بوسعها أن ترفع الحالة المعيشية للمواطن، وأن تفتح المجالات لليبين وتحدث تطورًا تنمويًا مذهلًا في جميع القطاعات، لكنها أهدرت في منظومة الفساد الحكومي دون أن تستثمر في تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام

تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام
مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين

بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني

جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»

تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»
الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء

الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء
افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
حفتر من سبها: القيادة العامة تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل الأوقات
حفتر من سبها: القيادة العامة تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل ...
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت ...
خلال لقائه عقيلة صالح.. باتيلي يؤكد أهمية إرساء مسار توافقي بقيادة ليبية
خلال لقائه عقيلة صالح.. باتيلي يؤكد أهمية إرساء مسار توافقي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
اللافي يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع بعثة الاتحاد الأفريقي
اللافي يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع ......
شاهد في «هنا ليبيا»: افتتاح أول متحف للبريد في ليبيا
شاهد في «هنا ليبيا»: افتتاح أول متحف للبريد في ليبيا...
حفتر: سبها خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والأمن القومي
حفتر: سبها خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والأمن القومي...
خلال لقائه عقيلة صالح.. باتيلي يؤكد أهمية إرساء مسار توافقي بقيادة ليبية
خلال لقائه عقيلة صالح.. باتيلي يؤكد أهمية إرساء مسار توافقي ......
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط