حفتر من سبها: القيادة العامة تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل الأوقات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر «أن القيادة العامة تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل الأوقات ولن تتردد في تقديم أقصى ما بوسعها لمساندتها والعمل معًا لإنقاذ الوطن ورفع المعاناة عن المواطن»، مجددًا الدعوة إلى انتفاضة ضد الطبقة السياسية.

كما أعلن حفتر، في كلمة خلال عرض عسكري لوحدات تابعة للقيادة العامة في سبها، اليوم الإثنين، جاهزية القوات التابعة للقيادة العامة «لحماية الشعب في انتفاضته لتغيير الواقع»، وقال: «ما على الشعب إلا أن يتقدم ليتصدر المشهد، وسيجد جيشه وكافة القوى الأمنية والشرطية حاضرين إلى جانبه وحمايته».

- (فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر

حفتر: الصراع السياسي أهدر وقت الليبيين

واعتبر حفتر أن سيطرة الصراع السياسي على المشهد تسبب في إهدار وقت الليبيين «الثمين في المهاترات والمناكفات الصورية التي أخفقت في تحقيق أدنى قدر من الوفاق وفاقمت الأزمة، وأدت إلى فشل هو في تقدير تلك النخبة الفاسدة انتصار».

وقال حفتر: «إن حجم الأموال الطائلة التي أنفقتها الحكومات المتعاقبة خلال العشر سنوات الماضية كان بوسعها أن ترفع الحالة المعيشية للمواطن، وأن تفتح المجالات لليبين وتحدث تطورًا تنمويًا مذهلًا في جميع القطاعات، لكنها أهدرت في منظومة الفساد الحكومي دون أن تستثمر في تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي».