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اعتماد نتائج الثانوية بنسبة نجاح 59.56%

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 12:28 مساء
اعتماد نتائج الثانوية بنسبة نجاح 59.56%
المقريف خلال إعلانه اعتماد نتائج شهادة الثانوية العامة، 10 أكتوبر 2022، (صورة من بث مباشر)
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اعتمدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي «2021-2022».

جاء الإعلان في مؤتمر لوزير التعليم، موسى المقريف، بثته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نسبة النجاح 59.56%
وقال المقريف إن الطلاب حصلوا على الدرجات كاملة في الأسئلة التي كانت بها خطأ أو خارج المنهج في جميع امتحانات المرحلة.

لمعرفة نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي اضغط هنا

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 112 ألفا و696 طالبا وطالبة، كانت نسبة النجاح بينهم 59.56.%

وأدى 88 ألفا و950 طالبا وطالبة الامتحانات في القسم العلمي، نجح منهم 57 ألفا و580 طالبا، بنسبة 64.73%، وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 40.30%، الذي ضم 23 ألفا و255 طالبا، منهم 9 آلاف و23 ناجحا.

وتقدم 464 طالبا وطالبة لأداء امتحانات شهادة إتمام التعليم الثانوي الديني، نجح منهم 160 طالبا، بنسبة 34.48%.

اعتماد نتائج الثانوية بنسبة نجاح 59.56%
اعتماد نتائج الثانوية بنسبة نجاح 59.56%
اعتماد نتائج الثانوية بنسبة نجاح 59.56%
اعتماد نتائج الثانوية بنسبة نجاح 59.56%
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