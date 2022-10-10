اعتماد نتائج الثانوية بنسبة نجاح 59.56%

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي «2021-2022».

جاء الإعلان في مؤتمر لوزير التعليم، موسى المقريف، بثته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نسبة النجاح 59.56%

وقال المقريف إن الطلاب حصلوا على الدرجات كاملة في الأسئلة التي كانت بها خطأ أو خارج المنهج في جميع امتحانات المرحلة.

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وأشار إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 112 ألفا و696 طالبا وطالبة، كانت نسبة النجاح بينهم 59.56.%

وأدى 88 ألفا و950 طالبا وطالبة الامتحانات في القسم العلمي، نجح منهم 57 ألفا و580 طالبا، بنسبة 64.73%، وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 40.30%، الذي ضم 23 ألفا و255 طالبا، منهم 9 آلاف و23 ناجحا.

وتقدم 464 طالبا وطالبة لأداء امتحانات شهادة إتمام التعليم الثانوي الديني، نجح منهم 160 طالبا، بنسبة 34.48%.