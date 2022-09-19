وزارة التجارة تعلن موعد تنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن موعد إقامة معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في ليبيا، منوها إلى أنه سيكون خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل.

وعقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة نوري القطاطي اليوم اجتماعا في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس مع المدير التنفيذي للغرفة التجارية الليبية الإيطالية بحضور شركة «النخلة المضيئة» لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات والإستعدادات لتنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بليبيا خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري وحتى 02 أكتوبر المقبل، والذي تنظمه شركة «النخلة المضيئة» بمشاركة الغرفة الليبية الإيطالية وبدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة ورعاية المنطقة الحرة مصراتة.

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هدف معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في ليبيا

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا المعرض يهدف إلى عودة المنتج الإيطالي إلى السوق الليبي وكذلك خلق بيئة استثمارية للأنشطة التجارية وتعزيز دور رجال الأعمال والغرف التجارية بإقامة معارض مشتركة تهدف إلى التشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين، منوها إلى أنه سيُعقد ورش عمل على هامش المعرض بمشاركة الجهات ذات الاختصاص لتبادل الخبرات.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة نوري القطاطي خلال الاجتماع دعم الوزارة لمثل هذه المعارض لما لها دور كبير في عودة الشركات الأجنبية للعمل بليبيا وتفعيل دور المناطق الحرة وتجارة العبور في المعرض لما لهذا النشاط الاقتصادي من أهمية في توطين الصناعة الإيطالية في ليبيا وفتح مجال لتجارة العبور.

اجتماع وكيل وزارة الاقتصاد للمناطق الحرة مع الغرفة التجارية الليبية الإيطالية، الثلاثاء 19 يونيو 2022. (وزارة الاقتصاد)

اجتماع وكيل وزارة الاقتصاد للمناطق الحرة مع الغرفة التجارية الليبية الإيطالية، الثلاثاء 19 يونيو 2022. (وزارة الاقتصاد)