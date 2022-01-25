وكيل وزارة الخارجية يطالب إيطاليا بعودة شركاتها ومساعدة ليبيا في مكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، إيطاليا بعودة شركاتها لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة المتعاقدة عليها، ومساعدة ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع كتي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي: إن كتي والسفير الإيطالي استعرضا خلال اللقاء آخر التحضيرات لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الليبية-الإيطالية المشتركة، الشهر المقبل، ولذي سيجري خلاله تفعيل عديد مذكرات التفاهم في عدة قطاعات من أهمها الكهرباء والمواصلات.

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وأضافت الوزارة أن كتي أكد للسفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي، خلال اللقاء، ضرورة عودة الشركات الإيطالية لاستكمال تنفيذ مشروع الطريق الساحلي، خاصة القاطع «امساعد - المرج»، بالإضافة إلى استكمال أعمال إعادة بناء مطار طرابلس الدولي، مما سيسهم في عودة طيران الشركات العالمية إلى ليبيا.

وشدد وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات على أهمية أن تقوم إيطاليا بدورها في مساعدة الدولة الليبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد توقعات بزيادة أعداد المهاجرين نتيجة لعدم استقرار الأوضاع في بعض دول المصدر.

ونوهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن كلًا من وكيلي التعاون الدولي في كلا البلدين سيترأسان الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين ليبيا وإيطاليا.