إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، جدول امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي (2021 - 2022).

وحسب الجدول، الذي نشرته الوزارة، من المقرر أن تبدأ الامتحانات في 22 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.

جدول امتحان الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

ويبدأ الطلاب الامتحانات يوم الخميس بعد المقبل بمادتي الحاسوب والكتابة، كما يؤدون الامتحان في مادة التربية الإسلامية يوم 25 سبتمبر، والعلوم يوم 26 سبتمبر، والنحو والصرف يوم 27 سبتمبر.

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كما يؤدي الطلاب امتحان مادة الجغرافيا يوم 28 سبتمبر، واللغة الإنجليزية يوم 2 أكتوبر، والتاريخ 3 أكتوبر، والقراءة والنصوص 4 أكتوبر، على أن تختتم الامتحانات بمادة الرياضيات في 5 أكتوبر.