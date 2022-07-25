Atwasat

بالصور: الطلاب يؤدون امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مادة الكتابة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 10:55 صباحا
بالصور: الطلاب يؤدون امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مادة الكتابة
طلاب يؤدون الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
alwasat radio

بدأ أكثر من 169 ألف تلميذ وتلميذة في 121 مراقبة تعليمية أداء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة (التعبير والإملاء والخط) صباح اليوم الإثنين.

وأوضح المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا أن الطلاب يؤدون الامتحانات بالمدارس المقيدين بها تحت إشراف معلم المادة. وحسب أرقام رسمية، يبلغ عددها 4106 مدارس بمناطق البلاد كافة.

- اليوم.. انطلاق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 
- «التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها
- أرشيف إلكتروني للطلاب.. تحديثات جديدة في منظومة الامتحانات

وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، في تصريحات سابقة إن الأسئلة موزعة على 13 دائرة توزيع بمختلف المناطق والمدن بمراقبات التربية والتعليم، وستكون من ضمن المفردات المقررة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة، وفي متناول جميع مستويات التلاميذ، مراعية فيها الفروق الفردية، وموزعة حسب الأوزان النسبية والتوزيع العددي للأبواب، وفق ما اعتمدته مصلحة التفتيش التربوي.

ضوابط امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي
وشدد مدير مركز الامتحانات، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنها المركز، والتأكد من دخول التلاميذ إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل وسماعات». وأشار إلى ضرورة التنبيه على التلاميذ بعدم الدخول بكل ما يتعلق بالمواد الدراسية، من كتب ومذكرات وكراسات وتسليمها للمراقبين وتسلمها بعد انتهاء الامتحان يوميا، وكذلك ليس مسموحا بالآلات الحاسبة المخزنة إلى اللجنة.

وفي 13 يونيو الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مواعيد امتحانات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث انتهى العام الدراسي للصفوف الأولى (أول - ثاني - ثالث) من مرحلة التعليم الأساسي يوم 16 يونيو. ومن المقرر أن تعقد امتحانات الدور الثاني يوم 18 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2022م، ويحل بداية العام الدراسي 2022-2023م، لمرحلة التعليم الأساسي 18 سبتمبر 2022م.

طالب يؤدي الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
طالب يؤدي الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
طالب يؤدي الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
طالب يؤدي الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
طلاب قبل آداء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
طلاب قبل آداء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
من إحدى لجان الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
من إحدى لجان الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
أوراق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
أوراق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
من إحدى لجان الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
من إحدى لجان الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة

شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
شاهد: اليابان تصدر أعلى مستوى إنذار بعد ثوران بركان ساكوراجيما.. وتخلي مناطق سكنية

شاهد: اليابان تصدر أعلى مستوى إنذار بعد ثوران بركان ساكوراجيما.. وتخلي مناطق ...
«الكلاسيكو» الودي في قبضة البارسا.. وكورتوا يمنع تألق ليفاندوفسكي في أول ظهور

«الكلاسيكو» الودي في قبضة البارسا.. وكورتوا يمنع تألق ليفاندوفسكي في أول ظهور
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)

طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا

أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا
بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا

بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا
تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة

تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة
عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة

تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش

روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب

«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي

نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة شقيقين غرقا بالبحر في البويرات
وفاة شقيقين غرقا بالبحر في البويرات
مندوب ليبيا يحضر اجتماعا مع لافروف في مقر الجامعة العربية
مندوب ليبيا يحضر اجتماعا مع لافروف في مقر الجامعة العربية
اليوم.. انطلاق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
اليوم.. انطلاق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم ...
الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا
الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا
ضبط مروج مخدرات وبحوزته قنابل يدوية في بنغازي
ضبط مروج مخدرات وبحوزته قنابل يدوية في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة...
المزيد
تسجيل إصابتين بـ«كورونا» في سبها وتراغن
تسجيل إصابتين بـ«كورونا» في سبها وتراغن...
وصول فوج من الحجاج الليبيين إلى مطار معيتيقة
وصول فوج من الحجاج الليبيين إلى مطار معيتيقة...
بالصور: الطلاب يؤدون امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مادة الكتابة
بالصور: الطلاب يؤدون امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مادة ......
ضبط مروج مخدرات وبحوزته قنابل يدوية في بنغازي
ضبط مروج مخدرات وبحوزته قنابل يدوية في بنغازي...
الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا
الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط