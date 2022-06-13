«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، مواعيد امتحانات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها، وفق منشور لوكيل الوزارة لشؤون المراقبات، عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- اعتماد جداول امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي والثانوني للمدارس الليبية بالخارج

وجاءت المواعيد الجديدة على النحو الآتي:

- نهاية العام الدراسي للصفوف الأولى (أول - ثاني - ثالث) من مرحلة التعليم الأساسي: يوم 16 يونيو 2022م.

- الامتحان النهائي لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي: 26 يونيو 2022م إلى 07 يوليو 2022م.

- اختبارات الفترة الثانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي: 26 يونيو 2022م إلى 07 يوليو 2022م.

- الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي: 31 يوليو 2022 م إلى 11 أغسطس 2022م.

- الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي: 21 أغسطس 2022م إلى 1 سبتمبر 2022م.

ـ الدور الثاني لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي: 13 أغسطس 2022م إلى 18 أغسطس 2022م.

ـ الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي: 18 سبتمبر 2022م إلى 29 سبتمبر 2022م.

ـ الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي: 9 أكتوبر 2022م إلى 20 أكتوبر 2022م.

ـ الاكتتاب للعام الدراسي (2022-2023م): 01 أغسطس 2022م إلى 08 سبتمبر 2022م.

- بداية العام الدراسي 2022-2023م، لمرحلة التعليم الأساسي: 18 سبتمبر 2022م.

- بداية العام الدراسي 2022-2023م، لمرحلة التعليم الثانوي: 25 سبتمبر 2022م.