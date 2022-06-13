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«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 11:25 مساء
«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها
طلاب ليبيون يؤدون امتحان الدور الأول بالشهادة الثانوية. (وزارة التربية والتعليم)
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أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، مواعيد امتحانات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها، وفق منشور لوكيل الوزارة لشؤون المراقبات، عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- اعتماد جداول امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي والثانوني للمدارس الليبية بالخارج

وجاءت المواعيد الجديدة على النحو الآتي:
- نهاية العام الدراسي للصفوف الأولى (أول - ثاني - ثالث) من مرحلة التعليم الأساسي: يوم 16 يونيو 2022م.
- الامتحان النهائي لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي: 26 يونيو 2022م إلى 07 يوليو 2022م.
- اختبارات الفترة الثانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي: 26 يونيو 2022م إلى 07 يوليو 2022م.
- الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي: 31 يوليو 2022 م إلى 11 أغسطس 2022م.
- الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي: 21 أغسطس 2022م إلى 1 سبتمبر 2022م.
ـ الدور الثاني لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي: 13 أغسطس 2022م إلى 18 أغسطس 2022م.
ـ الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي: 18 سبتمبر 2022م إلى 29 سبتمبر 2022م.
ـ الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي: 9 أكتوبر 2022م إلى 20 أكتوبر 2022م.
ـ الاكتتاب للعام الدراسي (2022-2023م): 01 أغسطس 2022م إلى 08 سبتمبر 2022م.
- بداية العام الدراسي 2022-2023م، لمرحلة التعليم الأساسي: 18 سبتمبر 2022م.
- بداية العام الدراسي 2022-2023م، لمرحلة التعليم الثانوي: 25 سبتمبر 2022م.

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