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اليوم.. انطلاق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 01:57 صباحا
اليوم.. انطلاق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
طالب يؤدي الامتحان في إحدى المدارس الليبية. (أرشيفية: الإنترنت))
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تنطلق، اليوم الإثنين، الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022، حيث سيؤدي التلاميذ الامتحان في مادتي الكتابة والتعبير والإملاء والخط و«الحاسوب»، وسيمتحنون داخل مدارسهم التي يبلغ عددها 4106 مدارس بكافة مناطق البلاد.

وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود إن عدد التلاميذ المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي هذا العام بلغ 169 ألفًا و140 تلميذًا وتلميذة، منهم 87 ألفًا و879 طالبًا من الذكور و61 ألفًا و261 طالبة من الإناث، و4 آلاف و904 تلاميذ وتلميذات تقدموا بصفة قيد منازل، و57 تلميذًا وتلميذة تعليم ديني، سيجرون امتحاناتهم داخل ألف و322 لجنة امتحانية.

مسعود: الأسئلة في متناول جميع مستويات التلاميذ
وأكد مسعود، وفق منشور عبر صفحة المركز على «فيسبوك»، أن الأسئلة موزعة على 13 دائرة توزيع بمختلف المناطق والمدن بمراقبات التربية والتعليم، وستكون من ضمن المفردات المقررة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة، وفي متناول جميع مستويات التلاميذ، مراعية فيها الفروق الفردية، وموزعة حسب الأوزان النسبية والتوزيع العددي للأبواب، وفق ما اعتمدته مصلحة التفتيش التربوي.

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محظورات داخل لجنة الامتحان
وشدد مدير مركز الامتحانات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنها المركز، والتأكد من دخول التلاميذ إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل وسماعات».

وأشار إلى ضرورة التنبيه على التلاميذ بعدم الدخول بكل ما يتعلق بالمواد الدراسية، من كتب ومذكرات وكراسات وتسليمها للمراقبين واستلامها بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وكذلك ليس مسموحًا بالآلات الحاسبة المخزنة إلى اللجنة.

جدول الامتحانات
وفي 13 يونيو الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مواعيد امتحانات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث انتهى العام الدراسي للصفوف الأولى (أول - ثاني - ثالث) من مرحلة التعليم الأساسي يوم 16 يونيو.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات الدور الثاني يوم 18 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2022م، ويحل بداية العام الدراسي 2022-2023م، لمرحلة التعليم الأساسي 18 سبتمبر 2022م.

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