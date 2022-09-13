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ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و218 ألف برميل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 11:31 مساء
ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و218 ألف برميل خلال 24 ساعة
منشآت حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا. (أرشيفية: شركة مليتة للنفط والغاز)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و218 ألف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع الإنتاج بواقع 13 ألف برميل يوميًا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، يوم الأحد الماضي، حين كان الإنتاج يبلغ مليونًا و205 آلاف برميل.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 53 ألف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي
وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارًا و136 مليون قدم مكعبة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة تقدر بنحو 33 مليون قدم مكعبة عن الاستهلاك المعلن يوم الأحد 11 سبتمبر.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بواقع 948 مليون قدم مكعبة لصالح الشركة العامة للكهرباء، و106 ملايين قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و57 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و25 مليون قدم لمصانع الإسمنت.

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