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«شكشك» و«بن قدارة» يناقشان ملف ديون مؤسسة النفط وأزمة «ليركو»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 09:27 مساء
«شكشك» و«بن قدارة» يناقشان ملف ديون مؤسسة النفط وأزمة «ليركو»
جانب من اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (ديوان المحاسبة)
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ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ملف الديون والالتزامات القائمة على المؤسسة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه قطاع النفط، وملف الشركة الليبية الإماراتية «ليركو»، التي أُثيرت خلافات بشأن إدارتها.

وناقش الاجتماع، الذي حضره مديرو الإدارات المختصة، الصعوبات والمشاكل التي يعانيها قطاع النفط، التي من بينها تنامي معدل الالتزامات القائمة على المؤسسة تجاه الشركات التابعة والمتعاقدة معها، وأثرها على استمرار العمل في ظل تعثر انسياب التدفقات المالية اللازمة لتغطيتها رغم توفير المخصصات من قبل الحكومة، وبحث الآليات والتدابير المناسبة لمراجعتها والتحقق من سلامتها.

تشكيل لجان من الجانبين لمعالجة ملف الديون
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تنفيذ حزمة من الآليات والتدابير، تبدأ بتشكيل لجان من الجانبين لتقييم بعض الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة ملف الديون ومتابعته عن كثب لضمان عدم تعثر الشركات واستمرار أعمالها.

- صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»

لجنة حكومية لدراسة ملف «ليركو»
وناقش المجتمعون بشكل خاص الإجراءات المتخذة بشأن القضايا المرفوعة حول مصفاة رأس لانوف، موضوع استثمار الشركة الليبية الإماراتية «ليركو»، وجرى الاتفاق على التوصية بتشكيل لجنة من قبل الحكومة بعضوية الأطراف المعنية لدراسة الموضوع وحلحلته.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية تنفيذ توصيات الديوان السابقة بوضع دليل حوكمة للعمل بالمؤسسة، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية للقطاع، وتبني برامج الشفافية والإفصاح على كافة البرامج والعمليات والتعاقدات التي تبرمها المؤسسة مع الغير، ووضع الضوابط الكفيلة لتنفيذها، بما يضمن سلامة الإجراءات ويكفل للمؤسسة تحقيق أهدافها وزيادة معدلات الإنتاج.

وبدأ الجدل حول «ليركو»، عندما نصح رئيس مؤسسة النفط المقال مصطفى صنع الله، في 29 أغسطس المنقضي، بضرورة تأجيل تعيين ممثلي المؤسسة في مجلس إدارة شركة مصفاة رأس لانوف «ليركو» وهي مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة «الغرير» الإماراتية، موصيًا كذلك بالانتظار إلى حين تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي في المشروع.

وفي اليوم التالي، أصدر مجلس إدارة مؤسسة النفط بيانًا، اتهم فيه صنع الله بـ«التضليل»، وقالت إنه ترأس مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية (ليركو) منذ سنة 2011 إلى أن قام هو بإعادة تشكيل المجلس من جديد، وفقًا للقرار رقم 8 لسنة 2018، ولا نية لمجلس إدارة المؤسسة الحالي في إحداث أي تغيير بمجلس إدارة «ليركو»، وإن المدير القضائي مستمر في عمله.

جانب من اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (ديوان المحاسبة)
جانب من اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (ديوان المحاسبة)
جانب من اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (ديوان المحاسبة)
جانب من اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (ديوان المحاسبة)
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