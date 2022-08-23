تسليم 28 ألف بطاقة «إيفاء» لوزارة الشؤون الاجتماعية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، 28 ألف بطاقة جديدة من بطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات لمن هم فوق سن 18 عامًا.

وسلم البطاقات مصرف الجمهورية إلى وكيل الوزارة لشؤون الفروع، فرج مجاهد، بحضور مدير عام مشروع منحة الزوجة والأولاد، عبدالناصر الطشاني، وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدتها وزيرة الشورن الاجتماعية، وفاء الكيلاني، شددت خلالها على ضرورة الإسراع في عملية التسليم والتسلُّم، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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والجمعة، سلم مصرف الجمهورية الوزارة 20 ألف بطاقة من بطاقات «إيفاء»، فيما قال مدير إدارة البطاقات بالمصرف، فرحات اللافي إن عملية تسليم البطاقات مستمرة طيلة الأيام المقبلة.

ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

من تسليم وزارة الشؤون الاجتماعية لبطاقات «إيفاء»، 23 أغسطس 2022. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

من تسليم وزارة الشؤون الاجتماعية لبطاقات «إيفاء»، 23 أغسطس 2022. (صفحة الوزارة على فيسبوك)