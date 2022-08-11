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مصرف الجمهورية: إضافة 15 صرافا آليا لصالح المستفيدات من بطاقات «إيفاء»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 01:41 مساء
مصرف الجمهورية: إضافة 15 صرافا آليا لصالح المستفيدات من بطاقات «إيفاء»
لقاء مدير مصرف الجمهورية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، 7 أغسطس 2022، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلن مدير عام مصرف الجمهورية، عبدالرزاق الترهوني زيادة أجهزة الصراف الآلي بواقع خمسة أجهزة في المناطق «الشرقية والغربية والجنوبية»، وذلك لمساعدة المستفيدات من بطاقة «إيفاء»، المتواجدات في المناطق النائية.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، لبحث سير إصدار البطاقات، التي تصرف بمقتضاها منحة الزوجة والبنات بعمر فوق 18 عامًا، حيث أشار الترهوني إلى «زيادة عدد نقاط البيع في مناطق الجنوب، والمناطق الريفية» لدعمهن، حسب بيان وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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وتستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

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