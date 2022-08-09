Atwasat

لجنة وزارية تناقش وضع منحة الزوجة والأولاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 03:34 مساء
لجنة وزارية تناقش وضع منحة الزوجة والأولاد
الاجتماع الرابع للجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد، 8 أغسطس 2022. (الهيئة العامة للمعلومات)
alwasat radio

استعرضت لجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد خلال اجتماعها الرابع تقرير مقدم حول الوضع الحالي لمشروع المنحة، والبطاقات الخاصة بصرفها «إيفاء».

وتطرق الاجتماع الذي عُقد بمقر مصلحة الأحوال المدنية، إلى التطبيقات والخدمات الإلكترونية المنجزة والمستهدفة، والآلية التي يجب اتباعها لجمع بيانات العاملين الذين يتقاضون رواتبهم خارج الميزانية العامة للدولة، كالمصارف، وشركات الاتصالات، والشركات العامة، وفق بيان صادر، الثلاثاء، عن الهيئة العامة للمعلومات.

- «الشؤون الاجتماعية» تستكمل شحن المرحلة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
- «الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
- «حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات

وترأس الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، وحضره أعضاء اللجنة ممثلين في رئيس مصلحة الأحوال المدنية، العميد طارق حمودة الثمن، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، عبدالباسط سالم الباعور، ومشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد، ناجي امحمد بازينه، ومستشار الهيئة العامة للمعلومات للشؤون العامة، كمال سلامة محمد.

كما تناول الاجتماع مناقشة ما اتفق عليه في اجتماع اللجنة السابق من قرارات وتوصيات، وتحديد آليات واضحة وسلسة لتبادل البيانات بين المؤسسات ذات العلاقة والشركاء لتجنب أي مشكلات قد تحدث مستقبلا، والاستعانة ببعض العناصر الوطنية من ذوي الخبرة والاختصاص بالمجال التقني والفني من العاملين بمختلف الجامعات الليبية ومن الأفراد الذين يعملون على حسابهم الخاص.

الاجتماع الرابع للجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد، 8 أغسطس 2022. (الهيئة العامة للمعلومات)
الاجتماع الرابع للجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد، 8 أغسطس 2022. (الهيئة العامة للمعلومات)
الاجتماع الرابع للجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد، 8 أغسطس 2022. (الهيئة العامة للمعلومات)
الاجتماع الرابع للجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد، 8 أغسطس 2022. (الهيئة العامة للمعلومات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني

«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»

«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر...
بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا
وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما

وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما
البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا

البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا
الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا

الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا
دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)

دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)
«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)
شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»
غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا ...
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
ضبط شابين سرقا منزل جارهما في بنغازي
ضبط شابين سرقا منزل جارهما في بنغازي
في ذكرى تأسيسه.. باشاغا: ندعم مساعي توحيد الجيش الليبي
في ذكرى تأسيسه.. باشاغا: ندعم مساعي توحيد الجيش الليبي
استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة
استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة
العثور على جثث مهاجرين قرب الحدود مع السودان
العثور على جثث مهاجرين قرب الحدود مع السودان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
لجنة وزارية تناقش وضع منحة الزوجة والأولاد
لجنة وزارية تناقش وضع منحة الزوجة والأولاد...
مفوضية الانتخابات تختتم البرنامج التدريبي حول رصد العنف ضد المرأة
مفوضية الانتخابات تختتم البرنامج التدريبي حول رصد العنف ضد ......
اجتماع بحضور المنفي والدبيبة والكبير.. المطالبة بخطة واقعية تصل بإنتاج النفط لـ«2 مليون» برميل
اجتماع بحضور المنفي والدبيبة والكبير.. المطالبة بخطة واقعية ......
العثور على جثث مهاجرين قرب الحدود مع السودان
العثور على جثث مهاجرين قرب الحدود مع السودان...
استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة
استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط