الشؤون الاجتماعية تتسلم 20 ألف بطاقة «إيفاء» من مصرف الجمهورية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية دفعة جديدة من بطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر، بلغت 20 ألف بطاقة، من مصرف الجمهورية.

جاء ذلك خلال عملية استلام وتسليم بالوزارة، بحضور الوكيل لشؤون الفروع فرج مجاهد، ومدير مكتب الوزير عزالدين الخيتوني، حسب بيان الشؤون الاجتماعية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وقال مدير إدارة البطاقات بالمصرف، فرحات اللافي إن عملية تسليم البطاقات مستمرة طيلة الأيام المقبلة.

وتستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عاما، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضا، بقيمة 150 دينارا شهريا، وبإجمالي 138 مليونا و85 ألفا و50 دينارا.