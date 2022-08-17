المنفي يبحث دور المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في إنجاح المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دور المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، للوصول بالبلاد إلى الاستقرار عبر انتخابات شاملة، حرة ونزيهة في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بديوان المجلس الرئاسي مع وفد من أعيان وحكماء مدينة نالوت وقياداتها العسكرية، وفق المكتب الإعلامي للرئاسي، وأكد الوفد الدعم الكامل للمجلس الرئاسي وخطواته للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تقوض عملية السلام، وتعرقل الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين.

المنفي يفتتح مقر الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية

وفي وقت سابق الأربعاء، افتتح رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش مقر الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية، وعددًا من الكليات المتخصصة التابعة لها. جاء ذلك بحضور رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.



من لقاء المنفي ووفد أعيان وحكماء مدينة نالوت وقياداتها العسكرية في العاصمة طرابلس، 17 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)