المنفي يفتتح أكاديمية الدراسات الاستراتيجية

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش، اليوم الأربعاء، مقر الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية، وعددًا من الكليات المتخصصة التابعة لها.

جاء ذلك بحضور رئيس الأركان العامة للجيش، فريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وتجول المنفي داخل مقر الأكاديمية وكلياتها والتي جرى تجهيزها بأحدث وسائل الإيضاح، وأصناف التدريب المختلفة ومكتبة ورقية وأخرى إلكترونية، من أجل مواكبة التطور الاستراتيجي، وإعداد الكوادر العلمية، وتطوير أدائها العملي والعلمي، واستمع إلى شروح وافية عن الخطط العلمية الدراسية والمهنية التي تستعد لتنفيذها الأكاديمية والكليات التابعة لها.

المنفي يفتتح أكاديمية الدراسات الاستراتيجية، 17 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي يفتتح أكاديمية الدراسات الاستراتيجية، 17 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي يفتتح أكاديمية الدراسات الاستراتيجية، 17 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي يفتتح أكاديمية الدراسات الاستراتيجية، 17 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي يفتتح أكاديمية الدراسات الاستراتيجية، 17 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)