المنفي يبحث المشكلات في قطاعي الصحة والتعليم بالعجيلات والجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع وفد من بلديتي العجيلات والجديدة، المشكلات التي تواجه المواطنين فيهما، لا سيما بقطاعي الصحة والتعليم.

وضم الوفد رئيسي المجلس التسييري العجيلات والجديدة، فرج غرودة وفرج الفهري، وأعيان وحكماء البلديتين، وعضو المجلس الأعلى للدولة، بشير الهوش، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وتطرق اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي لمشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأكد الوفد دعمه المجلس لتحقيق السلام في مناطق ومدن ليبيا، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وأشاد المنفي بدور العجيلات والجديدة وكل بلديات ليبيا في السعي لإنجاح مشروع المصالحة، مؤكدا أنه سيتواصل مع رئاسة الوزراء والوزارات المختصة لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.