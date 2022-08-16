المنفي يستعرض أوضاع الجالية الليبية في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع سفير ليبيا لدى الأردن، عبدالباسط البدري، ملف الجالية الليبية في الأردن.

وخلال اللقاء، اطلع المنفي على سير عمل البعثة الدبلوماسيية بالأردن، كما اطمأن على أوضاع الطلاب والمرضى الليبيين المتواجدين هناك، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وفي مارس الماضي، أعلن وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، خلال زيارة إلى الأردن، اقتراب اللجنة المشكلة من الوزارة لمراجعة الديوان المستحقة لصالح الأردن على الانتهاء من عملها تمهيدًا لسداد الديون.