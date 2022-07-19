الدبيبة يوجه بتنظيم العمل وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بمعبر رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بضرورة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بشكل واضح بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، مشددًا على ضرورة تطبيق معايير العمل داخل المعابر الحدودية.

جاء ذلك خلال ترأسه، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بديوان مجلس الوزراء في طرابلس خصص لمتابعة أوضاع منفذ رأس اجدير، بحضور وزراء الخارجية والداخلية والمواصلات والحكم المحلي ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وعميد بلدية زوارة ومدير منفذ رأس اجدير.

الخطة التطويرية لمنفذ رأس اجدير

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية قدم في بداية الاجتماع عرضًا ضوئيًا يوضح الخطة التطويرية للمعبر والأعمال المنجزة، التي من شأنها المساعدة في راحة المسافرين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أعطى خلال الاجتماع تعليماته لوزيري الخارجية والداخلية للتنسيق مع الجانب التونسي من أجل تفعيل البوابة التونسية وتحسين عملها بما يتناسب مع عدد المسافرين الليبين.

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وطالب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، خلال اجتماعه في 13 يوليو الجاري، مدير أمن منفد رأس اجدير، العميد سالم العكعاك بضرورة الإسراع في وضع الحلول العاجلة لحركة التنقل للمسافرين والبضائع بين البلدين، والعمل على تطوير المرافق الخدمية بالمنفذ.

رؤية مشتركة لتطوير منفذ رأس اجدير بين ليبيا وتونس

وفي 14 يونيو الماضي، اتفق المسؤولون في وزارتي المواصلات والداخلية من الجانبين الليبي والتونسي، على تكثيف الاجتماعات التنسيقية بين الأجهزة الأمنية للبلدين، وتكليف إدارة المنافذ والأجهزة الإدارية بوضع تصور ورؤية مشتركة بين البلدين.

وأضافت وزارة المواصلات حينها أن المسؤولين في تونس وليبيا ناقشوا فتح ممر آمن للحالات الإنسانية والمرضى تضع في الاعتبار الجانب الإنساني وسرعة وصولهم للعيادات بشكل عاجل، وتسهيل حركة سير المسافرين وحركة تنقل البضائع بين البلدين الشقيقين، مؤكدة اتفاق الجانبين «على تنفيذ ما تم التوصل إليه للمصادقة عليه من قبل الطرفين في مدة شهر من تاريخ هذا الاجتماع».