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وزارة المواصلات: المصادقة على الاتفاق مع الجانب التونسي بشأن منفذ رأس اجدير خلال شهر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 09:30 مساء
وزارة المواصلات: المصادقة على الاتفاق مع الجانب التونسي بشأن منفذ رأس اجدير خلال شهر
الاجتماع الثنائي بين ليبيا وتونس بمنفذ رأس اجدير، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (وزارة المواصلات)
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قالت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية إن المصادقة على ما جرى الاتفاق عليه مع الجانب التونسي بشأن منفذ رأس اجدير ستكون خلال شهر من تاريخ اليوم الثلاثاء، بعد تنفيذ ما توصل إليه الجانبان خلال الاجتماع الثنائي الذي عقد بالمنفذ بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

وعقد المسؤولون في وزارتي المواصلات والداخلية من الجانبين الليبي والتونسي، اليوم، اجتماعًا بمنفذ رأس اجدير الحدودي؛ لبحث المشاكل التي تعيق سير العمل بالمنفذ وإيجاد حلول جذرية لها من الجانبين.

اقتراحات وزير المواصلات لمعالجة المشاكل بمنفذ رأس اجدير
وقالت وزارة المواصلات، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوزير محمد سالم الشهوبي اقترح خلال الاجتماع «جملة من النقاط المتمثلة في ضرورة عقد اجتماعات بين الجهات المختصة في جميع الأجهزة، للوصول إلى حلول، ثم عقد اجتماع بين الوزارات المشتركة للمصادقة على الحلول التي خرجت بها اللجان المشتركة لتلك المختنقات».

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كما أكد الشهوبي ضرورة «الاهتمام بتنمية المناطق الحدودية والبلديات المجاورة، وسبل الوقوف على ما تعانيه من صعوبات» لمتابعتها بين الجانبين بحسب الوزارة.

تكثيف الاجتماعات التنسيقية بين الأجهزة الأمنية في ليبيا وتونس
وأضافت وزارة المواصلات أن المشاركين اتفقوا في ختام الاجتماع «على تكثيف الاجتماعات التنسيقية بين الأجهزة الأمنية للبلدين، وتكليف إدارة المنافذ والأجهزة الإدارية بوضع تصور ورؤية مشتركة بين البلدين».

وأوضحت الوزارة أن «من أبرز ما تم طرحه للنقاش ضرورة فتح ممر آمن للحالات الإنسانية والمرضى تضع في الاعتبار الجانب الإنساني وسرعة وصولهم للعيادات بشكل عاجل، كما تم التطرق أيضًا إلى تسهيل حركة سير المسافرين وحركة تنقل البضائع بين البلدين الشقيقين»، مؤكدة أنه «تم الاتفاق على تنفيذ ما تم التوصل إليه للمصادقة عليه من قبل الطرفين في مدة شهر من تاريخ هذا الاجتماع».

وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي كل من وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، والداخلية اللواء خالد مازن، والحكم المحلي بدرالدين التومي، ووكيل وزارة المواصلات للنقل البري، وعميد بلدية زوارة ورئيس جهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات العامة ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية ورئيس مصلحة المنافذ البرية ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز الإسعاف ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومساعد مدير عام جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية ومندوب عن وزارة الخارجية، ومدير أمن منفذ رأس ‏اجدير.

ومن الجانب التونسي ضم الاجتماع كلًا من وزير النقل وعميد بلدية بنقردان ورؤساء ‏الرقابات الأمنية بالمنفذ، وعددًا من المسؤولين بشرطة الحدود ‏‏والمسؤولين التونسيين.

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