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اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين ليبيا وتونس لبحث مشاكل معبر رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 05:17 مساء
اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين ليبيا وتونس لبحث مشاكل معبر رأس اجدير
الاجتماع الثنائي بين ليبيا وتونس بمنفذ رأس جدير، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (وزارة المواصلات)
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أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، انطلاق اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين الجانبين الليبي والتونسي في معبر رأس اجدير الحدودي بين البلدين وذلك لبحث مشاكل المعبر، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ويشارك في الاجتماع من الجانب الليبي كل من وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، والداخلية اللواء خالد مازن والحكم المحلي بدرالدين التومي، ووكيل وزارة المواصلات للنقل البري، وعميد بلدية زوارة ورئيس جهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات العامة ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية ورئيس مصلحة المنافذ البرية ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز الإسعاف ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومساعد مدير عام جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية ومندوب عن وزارة الخارجية، ومدير أمن منفذ رأس ‏اجدير.

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وضم الاجتماع من الجانب التونسي وزير النقل وعميد بلدية بنقردان ورؤساء ‏الرقابات الأمنية بالمنفذ، وعددًا من المسؤولين بشرطة الحدود ‏‏والمسؤولين التونسيين.

الاجتماع الثاني ‏لتعزيز التعاون بين ليبيا وتونس
وقالت وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع هو «الاجتماع الثاني ‏لتعزيز التعاون بين ليبيا وتونس»، وجرى خلاله طرح العديد من المواضيع ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين ومعالجة كافة المختنقات بمنفذ رأس اجدير، ‏ووضع الحلول العاجلة بما يضمن انسياب حركتي المسافرين ‏والبضائع، وإحلال الميكنة الإدارية لوفرة المعلومات لتفادي ‏تشابه الأسماء، بالإضافة إلى تطوير المنشآت الخدمية بالمنفذ، ‏وإجراء زيارة تفقدية خلال المدة القادمة من أجل الوقوف على ‏ما جرى الاتفاق عليه من الجانبين.‏

الاجتماع الثنائي بين ليبيا وتونس بمنفذ رأس جدير، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (وزارة المواصلات)
الاجتماع الثنائي بين ليبيا وتونس بمنفذ رأس جدير، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (وزارة المواصلات)
اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين ليبيا وتونس لبحث مشاكل معبر رأس اجدير
اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين ليبيا وتونس لبحث مشاكل معبر رأس اجدير
اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين ليبيا وتونس لبحث مشاكل معبر رأس اجدير
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