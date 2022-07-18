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النويري يناقش مع السفير الألماني «الوصول إلى تسوية لإجراء الانتخابات»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 06:24 مساء
النويري يناقش مع السفير الألماني «الوصول إلى تسوية لإجراء الانتخابات»
النويري مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت في ديوان مجلس النواب بطرابلس، 18 يوليو 2022. (صفحة الناطق باسم مجلس النواب)
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اجتمع نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الإثنين، لمناقشة الوصول إلى تسوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

عقد الاجتماع بمكتب النويري في ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، إذ جرت مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدد من قضايا الشأن الليبي وسبل معجالتها بما يحقق الاستقرار واستثمار كافة الظروف للوصول إلى الانتخابات «تحقيقًا لمطلب الشعب الليبي»، حسبما ذكر الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر حسابه بموقع «تويتر». 

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دعم ألماني لإجراء الانتخابات في أقرب وقت
وفي 9 يونيو الماضي، اجتمع السفير الألماني مع رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابا، عماد السايح، وقال أونماخت إن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات« في أقرب وقت ممكن».

وأشار إلى أن بلاده «تواصل  قديم المساعدة الفنية والمشورة إلى مفوضية الانتخابات تحقيقا لهذه الغاية».

جانب من اجتماع النويري مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت في ديوان مجلس النواب بطرابلس، 18 يوليو 2022. (صفحة الناطق باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع النويري مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت في ديوان مجلس النواب بطرابلس، 18 يوليو 2022. (صفحة الناطق باسم مجلس النواب)
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