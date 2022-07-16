السعودية وأميركا تؤكدان دعمهما إجراء الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، دعمهما للشعب الليبي «في الوقت الذي ينخرط فيه في العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة»، للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية «في أقرب وقت ممكن».

جاء ذلك في بيان مشترك، بعد اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن، مع ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان على هامش زيارة الأول للمملكة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

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وأعرب الجانبان، في البيان عن دعمهما الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الموقع في 23 أكتوبر 2020، و«الدعوة الليبية» إلى المغادرة الكاملة للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة «دون إبطاء»، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2570 الصادر في العام 2021.