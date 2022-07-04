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السيسي يتفق مع المنفي على ثلاث محددات لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 10:25 مساء
السيسي يتفق مع المنفي على ثلاث محددات لحل الأزمة الليبية
صورة مركبة: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (بوابة الوسط)
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اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ثلاث محددات لحل الأزمة الليبية، وفق بيان نشره الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي والمنفي، عبر خلال الأخيره عن «خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لليبيا امتداداً للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين».

حل ليبي وإجراء الانتخابات وخروج القوات الأجنبية
وأضاف السفير بسام راضي أن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعًا من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضـي الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية.

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وثمن المنفي، خلال الاتصال، «الجهود الحثيثة بقيادة الرئيس السيسي في دعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا».

السيسي: مصر مستهدة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم
وأكد السيسي، وفق البيان، أن «مصر لم ولن تدخر جهداً في دعم ليبيا، بهدف إجراء المصالحة الوطنية، ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد».

يأتي ذلك بالتزامن مع جمود الموقف السياسي في ليبيا، منذ تعذر إجراء الانتخابات بنهاية العام الماضي، وما لحقها من تطورات قادت إلى وجود حكومتين، بعد تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ثم خروج تظاهرات شعبية شبابية للتعبير عن الغضب من الأوضاع السياسية والمعيشية، والمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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