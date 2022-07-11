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المبعوث الإيطالي: ملتزمون بالعمل مع فرنسا لمساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 04:18 مساء
المبعوث الإيطالي: ملتزمون بالعمل مع فرنسا لمساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات
لقاء المعبوثان الإيطالي والفرنسي إلى ليبيا في باريس. (نيكولاي أورلاندو)
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أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولاي أورلاندو، التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل مساعدة الليبيين «في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات»، بحسب تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» اليوم الإثنين.

والتقى المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولاي أورلاندو اليوم في باريس مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، لمناقشة العملية السياسية في ليبيا وسبل الحفاظ عليها.

وقال أورلاندو في تغريدة عن اللقاء «كانت الضرورة الملحة للحفاظ على العملية السياسية لليبيا محورية في مشاوراتي مع بول سولير في باريس اليوم». مؤكدا أن «إيطاليا وفرنسا تشتركان في أهداف الوحدة والاستقرار في ليبيا» وتابع: «نحن ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات».

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زيارة المبعوثان الإيطالي والفرنسي إلى ليبيا
وأجرى المبعوثان الإيطالي والفرنسي خلال الأيام الماضية زيارة إلى ليبيا التقوا خلالها مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة.

وحث المبعوثان محاوريهم الليبيين على دعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وجهود الوساطة التي تقوم بها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا ستيفاني وليامز من أجل التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

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