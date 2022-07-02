Atwasat

المبعوث الإيطالي: المظاهرات دعوة ليقظة الطبقة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 06:17 مساء
المبعوث الإيطالي: المظاهرات دعوة ليقظة الطبقة السياسية
المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو. (أرشيفية: حساب المبعوث بموقع تويتر)
alwasat radio

قال المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، إن المظاهرات التي خرجت في ليبيا اعتراضًا على الأوضاع السياسية أمس الجمعة «دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية بأكملها».

ودعا أولاندو عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت، إلى ضرورة أن «تظل المظاهرات المعبرة عن إرادة الناس سلمية، ودون معوقات»، مطالبًا بـ«وقف الانقسامات التي تؤثر على معيشة المواطنين»، وكذلك توقف إغلاق المنشآت النفطية والنزاعات السياسية التي تؤخر الانتخابات.

- مظاهرات الغضب الليبية.. كيف رد الرئاسي ورئاسة «النواب» والدبيبة ووليامز؟
- ألمانيا: نرفض الأعمال المؤدية للعنف أو مزيد من الانقسام في ليبيا
- الملف الليبي في مشاورات المبعوث الإيطالي في الإمارات

مظاهرات احتجاجية وأعمال عنف
وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.

بدوره، قال المجلس الرئاسي إنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث

حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث
بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»

بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»
«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري ...
الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية

الدكتور الطاهر الثابت: لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر تنوع للفراشات الليبية
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري

جريدة «الوسط»: عقدة «اللاتوافق» تلاحق المسار الدستوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
يا فاروق يا أنتيكا

يا فاروق يا أنتيكا
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»

كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء

محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المجلس البلدي سبها: تلف كامل لوثائق «المراقبة المالية».. والاعتداء على المكتب «جريمة»
المجلس البلدي سبها: تلف كامل لوثائق «المراقبة المالية».. ...
«مالية الوحدة»: حريق مبنى الخزانة في سبها يؤثر على صرف المرتبات
«مالية الوحدة»: حريق مبنى الخزانة في سبها يؤثر على صرف المرتبات
المبعوث الإيطالي: المظاهرات دعوة ليقظة الطبقة السياسية
المبعوث الإيطالي: المظاهرات دعوة ليقظة الطبقة السياسية
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
هيئة شؤون الحج تنفي موافقة السعودية على زيادة عدد الحجاج الليبيين
هيئة شؤون الحج تنفي موافقة السعودية على زيادة عدد الحجاج الليبيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
متظاهرون يغلقون بلدية مصراتة بـ«سواتر رملية»
متظاهرون يغلقون بلدية مصراتة بـ«سواتر رملية»...
دعوة أممية إلى «حماية أفضل للمهاجرين»بعد وفاة 20 مهاجرا في الصحراء الليبية
دعوة أممية إلى «حماية أفضل للمهاجرين»بعد وفاة 20 مهاجرا في ......
تونس والجزائر تحثان على استكمال المسار السياسي الليبي في كنف «الوفاق والوحدة»
تونس والجزائر تحثان على استكمال المسار السياسي الليبي في كنف......
هيئة شؤون الحج تنفي موافقة السعودية على زيادة عدد الحجاج الليبيين
هيئة شؤون الحج تنفي موافقة السعودية على زيادة عدد الحجاج ......
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط