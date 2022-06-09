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أونماخت خلال لقائه مع السايح: نشدد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 07:02 مساء
أونماخت خلال لقائه مع السايح: نشدد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت
السايح خلال اجتماعه مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت. (حساب السفير بموقع تويتر )
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اجتمع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، وذلك لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وقال السفير عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم الخميس: «شددنا على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتحقيقا لهذه الغاية، تواصل ألمانيا تقديم المساعدة الفنية والمشورة إلى مفوضية الانتخابات».

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واليوم أيضا اجتمع السايح مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لاستعراض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

كما اجتمع السايح مع المبعوث الخاص الفرنسي لدولة ليبيا بول سولير، الذي أكد دعم بلاده مساعي إجراء الانتخابات في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

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