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مؤسسة النفط: مجموعة مسلحة رفقة أفرد مدنيين ملثمين اقتحموا المبنى الرئيسي عنوة واعتدوا على بعض الموظفين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 05:47 مساء
مؤسسة النفط: مجموعة مسلحة رفقة أفرد مدنيين ملثمين اقتحموا المبنى الرئيسي عنوة واعتدوا على بعض الموظفين
أحد الأبواب الداخلية ومدخل قاعة بمبنى مؤسسة النفط. (فيديو نشرته المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك)
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الخميس، إن «مجموعة مسلحة قامت برفقة عدد من الأفراد المدنيين والملثمين بالدخول عنوة إلى المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط والاعتداء على بعض الموظفين والتعرض الجسدي واللفظي لهم».

وأكدت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «الاقتحام قد أدى إلى إلحاق الضرر لبعض المرافق داخل المبنى الرئيسي وتكسير عدد من المداخل والمخارج بما في ذلك المدخل الرئيسي لقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى (قاعة السرير)». مشيرة إلى أن ذلك «موثق».

مؤسسة النفط: اقتحام بطريق غير قانونية لتنفيذ قرار باطل
وأضافت المؤسسة أن «هذا الاقتحام قد جرى بطريقة غير قانونية ولتنفيذ قرار باطل صادر عن حكومة منتهية الولاية وموجودة كحكومة أمر واقع بقوة السلاح»، في إشارة على ما يبدو إلى دخول رئيس مجلس الإدارة المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية فرحات بن قدارة مبنى المؤسسة.

ونبهت المؤسسة إلى أن «هذا الفعل المشين يشكل جريمة جنائية»، لافتة إلى أنها «تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام باعتباره الأمين العام على الدعوى العمومية الجنائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذه الأفعال غير القانونية وردع مرتكبيها».

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ونشرت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحته على «فيسبوك» مع البيان مقطع فيديو يظهر تلفيات طالت أحد الأبواب الداخلية جراء اقتحام المبنى الرئيسي للمؤسسة.

بن قدارة يدخل مبنى مؤسسة النفط
ووصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، فرحات بن قدارة، إلى مبنى المؤسسة الرئيسي في العاصمة طرابلس، صباح اليوم. وقال في تصريحات صحفية إنه عمليا تسلّم اليوم الخميس منصبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، ويوم الأحد سيجتمع المجلس الجديد كاملا.

وأضاف بن قدارة «الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على أن تأتي شخصية ليس لها انتماء سياسي أو أيديولوجي لتدير المؤسسة بشكل محايد ومهني». مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين في سفارة كل من الولايات المتحدة وفرنسا لدى ليبيا لطمأنتهم بشأن إدارة القطاع.

إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
وأعاد الدبيبة في 7 يوليو الجاري تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة خلفا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله الذي رفض قرار الدبيبة.

ويضم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي كلفه الدبيبة، كل من فرحات بن قدارة (رئيسا)، وعضوية كل من وكيل عام وزارة النفط والغاز، وحسين عبدالله صافار، ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله، وفق نص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022، الصادر في 7 يوليو الجاري.

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