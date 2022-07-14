بيان باسم مؤسسة النفط على «فيسبوك» حول أحداث اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

علق بيان باسم المؤسسة الوطنية للنفط على الأحداث التي جرت بالمبنى الرئيسي في العاصمة طرابلس اليوم الخميس، ومنها إعلان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فرحات بن قدارة، تسلمه مهامه كرئيس لمجلس الإدارة.

وقال البيان، المنشور على الصفحة الرسمية للمؤسسة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «قوة تابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية اقتحمت بالقوة مبنى المؤسسة صباح اليوم الخميس، لإدخال ما يسمى (بمجلس الإدارة الجديد) الباطل والمعين من قبل الحكومة المنتهية». ويبدو أن الصفحة ما زالت تحت إدارة فريق إعلامي موالي لرئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله.

قوة مسلحة وملثمة اقتحمت المقر

وأضاف البيان أن «مجموعة مسلحة وملثمة اعتدت على بعض الموظفين وأهانتهم، ودخلوا إلى المقر الرئيسي لمبنى المؤسسة، دون تخويل أو إذن سابق بالدخول؛ الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل وإرباك المشهد وإحلال حالة من الذعر الفوضى وجروح لبعض الموظفين».

وأضاف: «تستنكر المؤسسة محاولة البعض التحايل على القانون، وتنفيذ أجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح، فإنها في الوقت نفسه تحمل رئيس الحكومة منتهية الولاية (عبدالحميد الدبيبة) وكافة أعضاء ما يسمى بلجنة التسليم والتسلم، والمدعو فرحات بن قدارة، المسؤولية القانونية الكاملة لما قد يتعرض له العاملين من أذى، أو ما قد يلحق بأصول ومستندات ومنظومات المؤسسة من عبث وتحمل المعتدين سرية المعلومات والملفات الرسمية للمؤسسة في حالة ما تعرضت للسرقة أو الإتلاف».

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وأشار البيان إلى «تقدم المؤسسة للنائب العام (المستشار الصديق الصور) بشكوي رسمية لحماية المؤسسة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني وآخر خطوط الدفاع عنه»، مطالبا «بسرعة إنفاذ القانون وشجب القرارات الباطلة، وإبعاد أيادي العبث عن المبنى الرئيسي للمؤسسة»، لافتا إلى «أن هذه الأفعال تتدرج تحت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمؤسسة ذات الأرقام 2259- 2362 - 2376- 2510، وغيرها التي نصت بوضوح عن كون هذه المؤسسة محايدة».

بن قدارة ولجنة التسليم في مبنى المؤسسة

ووصل بن قدارة إلى مبنى المؤسسة اليوم الخميس، وأيضا اللجنة المكلفة بالتسليم والتسلم بين مجلسي إدارة المؤسسة الجديد والقديم، بينما غادر العاملون الذين تجمهروا في وقت سابق رفضا لتغيير مجلس الإدارة.

ثم أعلن بن قدارة في مؤتمر صحفي، تسلّمه عمليا منصبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، قائلا: «أعتبر نفسي أمارس هذه المهام وفقا للقانون. ومن اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وسيكون خلال الأسبوع المقبل أخبار طيبة بهذا الخصوص».

وأضاف بن قدارة، أن «الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على أن تأتي شخصية ليس لها انتماء سياسي أو أيديولوجي لتدير المؤسسة بشكل محايد ومهني»، رافضا اتهامه بالتبعية إلى أي دولة، قائلا: «هذا كلام فاضي وغرضه التشويش».

صنع الله يهاجم الدبيبة وعون

وفي كلمة خلال ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، هاجم صنع الله، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، قائلا إن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط هو والعدم سواء، واتهمه بـ«التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات مع الإمارات»، وقال: «لن تستطيع أنت أو غيرك أن تدير شيئا للمؤسسة».

كما هاجم وزير النفط والغاز محمد عون، عارضا تصريحات للأخير قال فيها إن إغلاقات النفط ليست خسارة، ولكن الخسارة المباشرة في تدمير الحقول. وخاطب صنع الله الدبيبة: «لو كنت رئيس حكومة كنت أقلت عون وحوَّلته للتحقيق بسبب تصريحاته هذه»،.

قوات في محيط مقر مؤسسة النفط

وعقب انتهاء كلمة صنع الله، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وجود عدد من السيارات المسلحة في نطاق مبنى المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «حسب ما هو مكتوب ومدوَّن على هذه السيارات تشير تبعيتهم إلى الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة، وهي معلومة التبيعة للجميع».

وحمَّلت الدبيبة وآمر القوة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة عمر بوغدادة، مسؤولية التعرض بأذى لأي موظف بالقطاع.