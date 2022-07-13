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هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 10:55 مساء
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
مصطفى صنع الله يتحدث في كلمة بثتها صفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك». 13 يوليو 2022
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قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن «حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حاولت التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات في الإمارات. هذه المؤسسة عمرها أكبر من دولة الإمارات، وهي الدولة الغارقة في الملف الليبي ومتحالفة مع الدبيبة».

صنع الله: الحكومة تلقت من مؤسسة النفط أكثر من 165 مليار دينار.. أين ذهبت؟
وأضاف صنع الله، في كلمة بثتها صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، أن «حكومة الوحدة الوطنية تلقت أكثر من 165 مليار دينار ليبي من مؤسسة النفط، فأين ذهبت؟ وقد ظلت أوضاع الشعب الليبي بائسة بسبب تصرفات هذه الحكومة».

- صنع الله يصل مقر مؤسسة النفط بعد الانتهاء من مناسك الحج (صور)
- تشكيل لجنة لإتمام التسليم والتسلم بين مجلسي إدارة مؤسسة النفط الجديد والسابق

ووجه صنع الله كلمته للدبيبة قائلاً: «لن تستطيع أنت أو غيرك أن تدير شيئًا للمؤسسة. هذه مؤسسة للشعب الليبي وليست لعائلة الدبيبة، ولا تملك أنت القدرة على مؤسسة النفط، هذه الحكومة منتهية الولاية وهناك حكومة أخرى معيَّنة من البرلمان».

صنع الله: مؤسسة النفط محمية بالقانون الدولي
وتابع أن «هذه المؤسسة محمية بالقانون الدولي والاتفاق السياسي، وهي محايدة ولا تتبع الحكومة»، مهاجمًا الرئيس المعين من قبل الدبيبة فرحات بن قدارة، متهما إياه بـ«التآمر» مع الإمارات، قائلاً: «تبي تفرط في 600 مليون دولار سنويا عشان ترضى عنك الإمارات».

وعلَّق صنع الله على قرار رئيس حكومة الوحدة تشكيل لجنة للاستلام والتسلم بقوله: «تسلم منْ. أنت المفروض تُسلم، ما إنجازاتك. تتآمر مع الإمارات!، ما عاد نتعامل معك، والمشروع اللي تريده الإمارات هنعطيه لشركة بتروجيت المصرية».

صنع الله يهاجم محمد عون
كما هاجم وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، عارضًا تصريحات للأخير قال فيها إن إغلاقات النفط ليست خسارة، ولكن الخسارة المباشرة في تدمير الحقول. وخاطب صنع الله الدبيبة: «لو كنت رئيس حكومة كنت أقالت عون وحوَّلته للتحقيق بسبب تصريحاته هذه».

وقال صنع الله إن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط هو والعدم سواء، متابعًا: «تجيب مجموعة عليهم قضايا لدى النيابة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة تتولى إتمام عملية التسليم والتسلم بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشكل برئاسة فرحات بن قدارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (642) لسنة 2022 ، ومجلس الإدارة الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.

ويضم مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط كل من فرحات بن قدارة (رئيسا)، وعضوية كل من وكيل عام وزارة النفط والغاز وحسين عبدالله صافار ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله، وفق نص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022، الصادر في 7 يوليو الجاري.

وفي وقت لاحق اليوم أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله للمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد عودته من أداء مناسك فريضة الحج.

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