Atwasat

السفارة البريطانية: يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 03:45 مساء
السفارة البريطانية: يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط
السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوريندال. (أرشيفية: وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)
alwasat radio

أعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء وضع المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، مشددة على ضرورة حمايتها واحترام استقلاليتها وسلامتها.

وغردت السفارة عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «تشارك المملكة المتحدة آراء وقلق زملائنا بالسفارة الأميركية. يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط».

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فرحات بن قدارة، إنه عمليا تسلّم اليوم الخميس منصبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، ويوم الأحد سيجتمع المجلس الجديد كاملا.

صنع الله يرفض تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط ويهاجم الدبيبة
يأتي ذلك على خلفية قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة فرحات بن قدارة، وهو ما رفضه صنع الله.

- بن قدارة: تسلمت اليوم إدارة مؤسسة النفط.. وزيادة رواتب العاملين بالقطاع خلال شهرين
- هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
- نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

ووجه صنع الله مساء أمس الأربعاء، هجوما عنيفا للدبيبة ودولة الإمارات، حيث قال إن «حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حاولت التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات في الإمارات. هذه المؤسسة عمرها أكبر من دولة الإمارات، وهي الدولة الغارقة في الملف الليبي ومتحالفة مع الدبيبة».

السفير الأميركي يقترح الطعن على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط
ودخل مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، على خط الأزمة مقترحا الطعن في المحكمة على قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لكنه شدد على ضرورة «ألا يتطور الموضوع إلى مواجهة مسلحة».

وأكد نورلاند أنه يتابع «بقلق بالغ» التطورات المحيطة بالمؤسسة، «التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها»، مضيفا أنها «ظلت مستقلة سياسيا وتعمل بكفاءة تقنية تحت قيادة مصطفى صنع الله»، حسب تغريدة نقلها حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر»، اليوم الخميس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير

رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير
بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»

بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»
بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس

بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس
حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا

حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب

صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»

بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»
تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي

تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج
المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام

المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي

برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد مغادرة العاملين.. قدارة داخل مبنى مؤسسة النفط مع لجنة التسليم والتسلم
بعد مغادرة العاملين.. قدارة داخل مبنى مؤسسة النفط مع لجنة التسليم...
بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط
بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها ...
بن قدارة: تسلمت اليوم إدارة مؤسسة النفط.. وزيادة رواتب العاملين بالقطاع خلال شهرين
بن قدارة: تسلمت اليوم إدارة مؤسسة النفط.. وزيادة رواتب العاملين ...
تراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
بيان باسم مؤسسة النفط على «فيسبوك» حول أحداث اليوم
بيان باسم مؤسسة النفط على «فيسبوك» حول أحداث اليوم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
النقابة العامة للنفط تدعو إلى حماية عمال القطاع وتحييده عن الخلاف السياسي والصراع الجهوي
النقابة العامة للنفط تدعو إلى حماية عمال القطاع وتحييده عن ......
المشري يطلب من الدبيبة سحب قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
المشري يطلب من الدبيبة سحب قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة ......
السفارة البريطانية: يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط
السفارة البريطانية: يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة ......
بيان باسم مؤسسة النفط على «فيسبوك» حول أحداث اليوم
بيان باسم مؤسسة النفط على «فيسبوك» حول أحداث اليوم...
تراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط