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مالي تعلن وفاة 22 مهاجرا قبالة الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 07:30 مساء
مالي تعلن وفاة 22 مهاجرا قبالة الساحل الليبي
مهاجرون في قارب مكتظ بالبحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت حكومة مالي إن 22 مهاجرا من مواطنيها، من بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم قبالة ساحل ليبيا.

وذكرت وزارة شؤون المغتربين في مالي في بيان أن المتوفين ضمن مجموعة من 83 مهاجرا عالقين على متن سفينة تواجه خطرا بالغا منذ 22 يونيو، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

 إنقاذ 61 مهاجرا أمام الساحل الليبي
ومن بين هؤلاء، جرى إنقاذ 61 شخصا، بعضهم من مواطني مالي، بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

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وقال ناطق باسم المنظمة إنه جرى رصد «زيادات كبيرة» في تدفقات المهاجرين عبر النيجر ومالي نحو شمال أفريقيا في الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالسنوات السابقة. ويشير المحللون إلى تأثير جائحة «كوفيد-19» والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا بوصفها عوامل دفعت للهجرة، وفق «رويترز».

وفي مايو الماضي، كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رقمًا مهولًا لعدد المهاجرين الذين ابتلعهم «طريق الموت» من ليبيا إلى أوروبا خلال عامين، حيث لقي نحو 2239 مهاجرًا حتفهم خلال محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط.

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