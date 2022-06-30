«رويترز»: أسعار النفط ترتفع عالميا مدفوعة بالاضطرابات في ليبيا ودول أخرى

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة أنباء «رويترز»، إن الاضطرابات التي تشهدها عدة دول منتجة للنفط، ومنها ليبيا، ساعدت على الزيادة الأخيرة في أسعار النفط بالسوق العالمية.

وصرح محللو «إيه إن زد ريسيرش»، للوكالة، بأن «مزيدًا من الاضطرابات في الإمداد تدعم الأسعار، وسط تعليق الشحنات الليبية من ميناءين رئيسيين شرق البلاد، بينما شهدت الإكوادور انخفاضًا في الإنتاج بسبب الاحتجاجات المستمرة».

«بلومبيرغ»: إعلان القوة القاهرة في ميناءي السدرة ورأس لانوف

ومساء أمس الأربعاء، نقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن مصدر - لم تسمه - القول بأن المؤسسة الوطنية للنفط أبلغت بعض شركات التجارة والشحن أمس الثلاثاء، بإعلان حالة القوة القاهرة في ميناءي السدرة ورأس لانوف، أول وثالث أكبر ميناءي تصدير في البلاد على التوالي.

- أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية

- «بلومبيرغ»: مؤسسة النفط أعلنت «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف

- صنع الله: ندرس إعلان حالة القوة القاهرة في خليج سرت

ولا تزال عدد من الحقول وموانئ النفط الرئيسية في شرق وجنوب غرب البلاد، مقفلة منذ منتصف أبريل الماضي، على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، بعدما كلف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة له.

القوة القاهرة خلال 72 ساعة

ويوم الإثنين، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن «المؤسسة تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 ساعة في منطقة خليج سرت، ما لم يُستأنف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية بها».

وانخفض إنتاج النفط الخام الليبي إلى النصف منذ منتصف أبريل إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتقديرات «بلومبيرغ».