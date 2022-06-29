«بلومبيرغ»: مؤسسة النفط أعلنت «القوة القاهرة» في ميناءي السدر ورأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن مصدر - لم تسمه - القول إن المؤسسة الوطنية للنفط أوقفت شحن أبلغت بعض شركات التجارة والشحن أمس الثلاثاء بإعلان حالة القوة القاهرة في مينائي السدرة وراس لانوف، أول وثالث أكبر ميناءي تصدير في البلاد على التوالي.

وذكرت «بلومبرغ» أن المؤسسة الوطنية للنفط لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

ولا تزال عدد من الحقول وموانئ النفط الرئيسية في شرق وجنوب غرب ليبيا، مقفلة منذ منتصف أبريل الماضي، على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، بعدما كلف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة له.

القوة القاهرة خلال 72 ساعة

ويوم الإثنين، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة «تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 ساعة في منطقة خليج سرت، ما لم يُستأنف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية بها».

وانخفض إنتاج النفط الخام الليبي إلى النصف منذ منتصف أبريل إلى ما يقرب من 600 ألف برميل يوميًا ، وفقا لتقديرات «بلومبيرغ».

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلع صنع الله، عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، «على تداعيات قفل الحقول والموانئ النفطية على عمليات الإنتاج والاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي».