صنع الله: ندرس إعلان حالة القوة القاهرة في خليج سرت

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن المؤسسة «تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ 72 الساعة المقبلة في منطقة خليج سرت، ما لم يُستأنف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية بها».

ودعا صنع الله جميع الأطراف إلى «الحكمة وتغليب مصلحة البلاد، والسماح بتدفق النفط، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد، والتمسك بسيادة ليبيا»، حسب بيان على صفحة المؤسسة في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

صنع الله: هناك محاولة لشيطنة قطاع النفط في طرابلس

وتابع: «نحن أمام واقع يتكرر، هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية».

وأردف: «الحكومة مسؤولة عن سيادة مؤسساتها، ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو أيا من كان من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية، ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر».

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وأكمل: «لست سياسيا، لكن باستطاعتي أن أدلكم على الاتجاه الصحيح، فاستقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها، وستجدون قطاع النفط متحمسا للعمل والقيام بدوره الفني وغير السياسي.. يحفزه تفهم النخبة السياسية النقية بخصوصيته كقطاع حيوي».

صنع الله يرحب بالبيان الأخير للدول الغربية الخمس حول ليبيا

ورحب صنع الله ببيان الدول الخمس (فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) الأخير حول ليبيا.

وقال: «يسرني كثيرا تأكيد هذه الدول الفاعلة على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة، وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي، وأن تكون حزمة النفقات العامة الأساسية للعام 2022 واضحة وتعكس الأولويات في الإنفاق على قطاع النفط المهتري، مع وجود إجراءات صارمة للتتبع والتحقق والإبلاغ والتدقيق، وهذا يساعد قطاع النفط في القيام بمهامه ودوره دون أي معوقات».

واختتم: «الوضع جد خطير، فاستمرار تشغيل المرافق الحيوية بانتظام من محطات كهرباء، وتحلية مياه الشرب، والمصانع الاستراتيجية، مرتبط باستمرار إنتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية بموافقة الحكومة بسبب توقف مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية عن تغذية حساب المحروقات منذ ستة أشهر، وقد انخفضت معدلات الصادرات النفطية بشكل لا يمكننا مواجهة الطلب على المحروقات في الأسابيع المقبلة، ونتوقع طرح الشركة العامة للكهرباء الأحمال لعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل».