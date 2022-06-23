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الدبيبة يرد على طلب تغيير إدارة مؤسسة النفط: المسألة الآن طرح أسماء ودراسة سير ذاتية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 07:52 مساء
الدبيبة يرد على طلب تغيير إدارة مؤسسة النفط: المسألة الآن طرح أسماء ودراسة سير ذاتية
الدبيبة متحدثا في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن للعام الجاري في جادو، الخميس 23 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على طرح البند الخاص بطلب وزير النفط والغاز، محمد عون، تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال الدبيبة خلال الاجتماع العادي السابع للحكومة في مدينة جادو: «أعتقد المجلس موافق على طرح هذا البند، والمسألة الآن هي مسألة طرح أسماء ودراسة السير الذاتية ومعرفة خبرات ومؤهلات المرشحين لتولي المناصب» بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وجاء حديث الدبيبة ردا على كتاب وزير النفط رقم «159» المؤرخ في 8 فبراير 2022، بشأن طلب موافقة علي إصدار قرار من مجلس وزراء حكومة الوحدة بخصوص تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي السياق ذاته، قال عون إنه تقدم بعديد المذكرات بهذا الشأن، إضافة إلى مذكرتين منفصلتين قدمهما أعضاء بمجلس النواب إلى رئاسة الحكومة، مبررا الطلب بحجب رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، المعلومات عن الوزارة، ومخاطبته الجهات الدولية بعدم التعامل معها أو الرد على مراسلاتها.

الدبيبة يرد على عون بخصوص «المحاصصة» بمجلس إدارة مؤسسة النفط
وطالب وزير النفط بتجنب اللجوء إلى المحاصصة في اختيار مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط، وقال إن مستقبل قطاع النفط في ليبيا واعد ويحتاج إلى كفاءات وخبرات وقدرات تقود القطاع لإخراجه من مشكلاته المستديمة، وحذر من استنضاب ثروات ليبيا من النفط والغاز في ضوء الاتجاه العالمي للتقليل من الوقود الأحفوري.

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وردا على عون، قال الدبيبة: «لا أعتقد أن يكون المبدأ الأول هو المحاصصة ولكن توزيع المناصب لابد من أخذه في الاعتبار ووضعه كترتيب ثاني»، وأضاف: «ليبيا تذخر بالقيادات في مجال النفط، وأهم شيء ألا يأتي شخص من خارج القطاع»، وتابع: «سنراعي التنوع الجغرافي شرط ألا يكون على حساب المؤهلات والخبرات والأشخاص القادرين على إدارة المؤسسة».

وجدد وزير النفط طلبه من مجلس الوزراء سرعة اتخاذ قرار فوري خاصة مع استمرار حجب المعلومات المتعمد من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما وافقه عليه الدبيبة.

وزارة النفط تهاجم صنع الله
وسبق أن عددت وزارة النفط في بيان الأحد الماضي، أسبابا لهجومها على مصطفى صنع الله، نافية أن يكون هناك «خلافات شخصية» بينها وبين مؤسسة النفط، واتهمت صنع الله بحجب أكثر من 10 مليارات دولار عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا.

وتشمل هذه الأسباب «عدم تقيد صنع الله ومخالفته القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، وارتكابه مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول سببت وستسبب كوارث وخسائر فادحة ومشاكل فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية»، حسب البيان.

إضافة إلى «عدم اتباع صنع الله التسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية، وتعسفه في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته في الرأي، وحجبه المعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز رغم توجيهه في عديد المرات من رئاسة الوزراء، علاوة على حجبه 10 مليارات و900 مليون دينار عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات»، دون أن توضح مزيد التفاصيل بخصوص هذه الواقعة.

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