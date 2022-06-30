أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن تراجعت في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث طغت المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية على زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر، وهو العقد الأكثر نشاطًا، 63 سنتًا أو 0.6% إلى 113.08 دولار للبرميل، كان عقد أغسطس الأقل سيولة، والذي ينتهي يوم الخميس، عند 116.08 دولار، بانخفاض 18 سنتًا، أو 0.2%، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتًا أو 0.5% إلى 110.27 دولار، حسب وكالة «رويترز».

اضطرابات الإمدادات حول العالم تدعم الأسعار

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، متجاوزة بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بهبوط 569 ألف برميل، حتى مع ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة. وزادت مخزونات الوقود مع تكثيف المصافي نشاطها، حيث تعمل بنسبة 95% من طاقتها، وهو أعلى مستوى لهذا الوقت من العام في أربع سنوات.

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لكن محللي «ANZ» قالوا إن مزيدًا من الاضطرابات في الإمداد حول العالم تدعم الأسعار، لكن استمرار المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي يحد من المكاسب، التي أثر عليها أيضًا ارتفاع سعر الدولار، لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.