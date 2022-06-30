Atwasat

أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 08:26 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
alwasat radio

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن تراجعت في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث طغت المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية على زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر، وهو العقد الأكثر نشاطًا، 63 سنتًا أو 0.6% إلى 113.08 دولار للبرميل، كان عقد أغسطس الأقل سيولة، والذي ينتهي يوم الخميس، عند 116.08 دولار، بانخفاض 18 سنتًا، أو 0.2%، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتًا أو 0.5% إلى 110.27 دولار، حسب وكالة «رويترز».

اضطرابات الإمدادات حول العالم تدعم الأسعار
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، متجاوزة بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بهبوط 569 ألف برميل، حتى مع ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة. وزادت مخزونات الوقود مع تكثيف المصافي نشاطها، حيث تعمل بنسبة 95% من طاقتها، وهو أعلى مستوى لهذا الوقت من العام في أربع سنوات.

- هل يعود النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق في ظل أزمة الطاقة؟
- فرنسا تدعو الدول النفطية إلى زيادة إنتاجها «استثنائيا».. و«تنويع مصادر الإمدادات» ليشمل إيران وفنزويلا

لكن محللي «ANZ» قالوا إن مزيدًا من الاضطرابات في الإمداد حول العالم تدعم الأسعار، لكن استمرار المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي يحد من المكاسب، التي أثر عليها أيضًا ارتفاع سعر الدولار، لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي

تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية

مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة ...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم

بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم
مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال «الأمن الوطني»

مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال ...
بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»

بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات

حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر صحفي لتوقيع التوافقات الدستورية بين عقيلة والمشري بجنيف الإربعاء

شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر صحفي لتوقيع التوافقات الدستورية بين عقيلة والمشري ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار
واشنطن وحلفاؤها جمدوا أصولا روسية بقيمة 330 مليار دولار
500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
البنك الدولي يمنح تونس 130 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
البنك الدولي يمنح تونس 130 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن ...
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»
الناتج المحلي الأميركي ينكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول بمعدل سنوي 1.6%
الناتج المحلي الأميركي ينكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول بمعدل...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف ......
المزيد
أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من مرفأ برديانسك الأوكراني
أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من مرفأ برديانسك الأوكراني...
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية
أسعار النفط ترتفع مع مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية...
هل يعود النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق في ظل أزمة الطاقة؟
هل يعود النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق في ظل أزمة ......
الناتج المحلي الأميركي ينكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول بمعدل سنوي 1.6%
الناتج المحلي الأميركي ينكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول ......
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»
إسبانيا تبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب «المغرب العربي- أوروبا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط