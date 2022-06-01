محكمة أوروبية ترفض استئناف حليف لبوتين على خلفية العقوبات المفروضة على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، محاولة من قبل الثري المتنفذ يوفغيني بريغوزين المرتبط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والممول المزعوم لمجموعة «فاغنر» شبه العسكرية، لإلغاء العقوبات المفروضة عليه بسبب دوره في النزاع الليبي، بحسب موقع «بول نيوز» الإخباري.

وطعن بريغوزين في قرار في العام 2020 بتجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي ووضعه على قائمة التأشيرات السوداء فيما يتعلق بنشر مقاتلي «فاغنر» في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي مزقتها الحرب.

المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ترفض طعن حليف بوتين

وزعم بريغوزين أنه «ليس لديه علم بالكيان المعروف باسم مجموعة «فاغنر» وقال إن الاتحاد الأوروبي فشل في تبرير هذه الخطوة. لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت قضيته وأكدت العقوبات ضده. وقالت إن الاتحاد الأوروبي قدم «أدلة محددة ودقيقة ومتسقة تظهر الروابط الوثيقة العديدة بين بريغوزين ومجموعة فاغنر».

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كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بريغوزين، الذي يُزعم أنه حليف كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل 2022 بسبب غزو أوكرانيا وأدرجته واشنطن على القائمة السوداء لتدخله في الانتخابات الأميركية.