الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «طباخ بوتين» لدعمه نشاط «فاغنر» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 01:13 مساء
رجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين، (الإنترنت: أرشيفية)

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين، الذي يلقب بطباخ الرئيس فلاديمير بوتين، والمقرب منه، لوجود صلات مالية وغيرها تجمعه بشركة «فاغنر» العسكرية الخاصة.

ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد، قرار العقوبات اليوم الخميس، موضحة في الحيثات أن بريغوزين شارك «في دعم أنشطة فاغنر في ليبيا، التي تهدد سلام البلاد واستقرارها وأمنها».

وأوضحت أن المجموعة الروسية انتهكت عدة مرات، قرار مجلس الأمن الصادر في العام 2011، بشأن حظر توريد الأسلحة ليبيا، «بما في ذلك تسليم الأسلحة، وكذلك نشر المرتزقة في ليبيا دعما للجيش الوطني».

ولفتت إلى مشاركة «فاغنر» في عدة عمليات عسكرية ضد حكومة الوفاق الوطني، «المعترف بها من الأمم المتحدة، وساهمت في الإضرار باستقرار ليبيا، وتقويض العملية السلمية».

اقرأ أيضا: «طباخ بوتين» وراء 27 حسابا وصفحة ليبية مزيفة في «فيسبوك»

وتحول رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين خلال سنوات قليلة من «متعهد مطابخ» للجيش الروسي، إلى «متعهد حروب خاصة»، فكان له دور في الحرب الأوكرانية، وانتقل الآن إلى دور لافت في عدة بؤر توتر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق وسائل إعلام غربية.

وتشير تقارير إلى أن بريغوجين هو الممول الأول لـ«قوات فاغنر»، التي تتولى تدريب وتمويل مجموعة من المرتزقة الروس ينشطون في سورية وشرق أوكرانيا والسودان وحتى ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابطة الدوري الإيطالي تعتبر يوفنتوس فائزًا.. وخصم نقطة من نابولي
رياضة عالمية
احويلي: وفد «النواب» رفض مقترحات مجلس الدولة بشأن الدستور خلال اجتماع القاهرة
ليبيا
توقيف مسؤول أمني تونسي في واقعة وفاة رجل كان نائما داخل كشك للصحف أثناء إزالته ...
دولى
وزير خارجية مالطا للمشري: شرطان أساسيان للإنعاش الاقتصادي في ليبيا
ليبيا
بومبيو يدعو السعودية إلى «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين
عربى
إردوغان يرد على اتهامات بإرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ
دولى
لافروف يجدد اتهام واشنطن بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
ليبيا
كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي
ليبيا
مخاوف بشأن حالة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 79 يوما
عربى
فدية و200 «إرهابي».. كواليس صفقة فرنسية لتحرير الرهائن تغذي القلق الأمني على ...
ليبيا
الصين تجري فحوص كوفيد-19 لسكان مدينة كاملة ودول أوروبية تشدد القيود
دولى
وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة يتفقان على ضرورة إنهاء المرحلة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يقطع 40 تفاحة في دقيقة مطوحا بالسكاكين في الهواء (فيديو)