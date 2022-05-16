اجتماع طارئ في سرت لبحث الصعوبات واحتياجات المرافق الصحية بالبلدية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عقد ببلدية سرت، اليوم الإثنين، اجتماع طارئ خصص لمتابعة أداء المستشفيات والمرافق الصحية الواقعة في نطاق البلدية ومعرفة الصعوبات والاحتياجات العاجلة وأوجه التقصير بتلك المرافق من ناحية الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وضم الاجتماع عضوي مجلس النواب عن المنطقة زايد هدية وحسن الزرقاء، وعميد البلدية مختار المعداني ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية محمد ادياب، ومدير عام مستشفى «ابن سينا» التعليمي علي الزرقاء، ومدير العيادة المجمعة المركزية الصحية هشام حافظ، ومدير الخدمات الصحية هانيبال أبوشامخة، ومدير إدارة الصيانة والتشغيل بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي فرع الشرقية الوسطى المهندس محمد الطليعي، ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت سعيد الغرشة، ومدير المركز الصحي خليج سرت حمدي لبز، ومدير مكتب شؤون عميد بلدية سرت.

مشاكل واحتياجات المرافق الصحية بسرت

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع استعرض كافة المشاكل والاحتياجات اللازمة للمرافق الصحية بالبلدية ومستشفى «ابن سينا» التعليمي والعيادة المجمعة المركزية والمستشفى القروي أبوهادي، إضافة إلى متابعة الملاحظات المقدمة من عضو مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية حول القطاع الصحي بالمدينة.

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وذكر الأميل أن هناك نقصًا في العناصر الطبية والتمريض والمستلزمات التشغيلية لغرف العمليات وقسم الكلى بمستشفى «ابن سينا» التعليمي والمرافق الصحية الواقعة في نطاق بلدية سرت، مشيرًا إلى أن نواب المنطقة تعهدوا ببذل الجهود لتوفير احتياجات المرافق الصحية ومستشفى «ابن سينا» ومركز سرت لعلاج الأورام.

مخرجات الاجتماع الطارئ بشأن ملف الصحة في سرت

وأضاف الأميل أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة تواجد والتزام الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمرافق الصحية خلال ساعات الدوام الرسمي ومنعهم من تأدية عملهم خلال ساعات الدوام الرسمي بالمصحات الطبية الخاصة، وضرورة فتح كافة العيادات الطبية بالعيادة المجمعة المركزية خلال 24 ساعة لتخفيف الأعباء على مستشفى «ابن سينا» التعليمي بسرت.

الاجتماع الطارئ لبحث احتياجات ملف الصحة في سرت. الإثنين 16 مارس 2022. (الإنترنت)

الاجتماع الطارئ لبحث احتياجات ملف الصحة في سرت. الإثنين 16 مارس 2022. (الإنترنت)

الاجتماع الطارئ لبحث احتياجات ملف الصحة في سرت. الإثنين 16 مارس 2022. (الإنترنت)